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Muğla Fethiye'de orman yangını! Sabotaj şüphesi: Molotof kokteyli ve benzinle başlattılar

Muğla Fethiye'de orman yangını! Sabotaj şüphesi: Molotof kokteyli ve benzinle başlattılar
31.07.2021 08:38
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Fethiye’de orman yangını
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Türkiye'nin başta tatil bölgeleri olmak üzere birçok noktasında çıkan yangınları bir yenisi daha eklendi. Muğla’nın Fethiye ilçesinde de orman yangını başladı. "Yangın haberini alır almaz tüm ekipleri sevk ettik. Müdahalemiz sürüyor" diyen Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, bir gazetecinin, yangının çıkış nedenini ve gözaltı olup olmadığını sorması üzerine de "İlk amacımız söndürmek." dedi. Öte yandan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Ölüdeniz mahallesinin Ovacık Mevkii'ndeki orman yangınını 4 kişinin molotof kokteylleri ile çıkardığı yönünde iddialar olduğunu söyledi.


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