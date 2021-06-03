Müge Anlı'yı canlı yayında çileden çıkartan saldırı! 7 gündür aranan Nebahat Müge Anlı ekibine, eşi Hakan ise stüdyodaki o isme...

Müge Anlı'yı canlı yayında çileden çıkartan saldırı! Müge Anlı, 7 gündür kayıp olan Nebahat'in bulunduğunu açıkladı. 2 çocuk annesi 23 yaşındaki kızları Nebahat Koçak Astekin'in kaybında aile eş Hakan Astekin'i suçluyordu. Kayıp eşi hakkında, 'Ben onun bekçisi miyim' diyen Hakan Astekin canlı yayına katıldı. Madde kullandığını itiraf eden eş Astekin, kızlarını aramaya gelen aileye saldırmaya çalıştı. Çileden çıkan Müge Anlı, 'Bana baksana sen! Kaç yaşındaki insanlara ne yapıyorsun!' diyerek tepki gösterdi. Kısa bir süre sonra 2 çocuk annesi için İstanbul'da bulunan Müge Anlı ekibine de Nebahat tarafından bir saldırı hamlesi gerçekleşti. O anlar stüdyoda gerginliğe neden oldu. İşte 3 Haziran Müge Anlı canlıyayınında yaşananlar...