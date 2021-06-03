Haberler Video Haber Videoları Müge Anlı'yı canlı yayında çileden çıkartan saldırı! 7 gündür aranan Nebahat Müge Anlı ekibine, eşi Hakan ise stüdyodaki o isme...

Müge Anlı'yı canlı yayında çileden çıkartan saldırı! 7 gündür aranan Nebahat Müge Anlı ekibine, eşi Hakan ise stüdyodaki o isme...

Müge Anlı'yı canlı yayında çileden çıkartan saldırı! 7 gündür aranan Nebahat Müge Anlı ekibine, eşi Hakan ise stüdyodaki o isme...
03.06.2021 13:03
Ana Sayfa 01:57
Yerli otomobilde flaş gelişme!...
Ana Sayfa 08:50
Memur ve emekliler ne kadar...
Ana Sayfa 01:04
En pahalı masaj
Ana Sayfa 20:37
Müge Anlı'yı canlı yayında...
Ana Sayfa 06:12
Bir Zamanlar Çukurova'nın...
Ana Sayfa 01:22
Çıraklar polis aracını kaçırdı
Ana Sayfa 16:31
Muhalefetin erken seçim...
Ana Sayfa 01:19
Çıplak fotoğraflı tehdit...
Ana Sayfa 01:47
Borçlar yeniden...
Ana Sayfa 03:59
Polisten kaçtı bariyerlere...
Ana Sayfa
Osman Bey, Togay'a böyle diz...
Ana Sayfa 00:30
Kuruluş Osman 62. bölüm...

Müge Anlı'yı canlı yayında çileden çıkartan saldırı! Müge Anlı, 7 gündür kayıp olan Nebahat'in bulunduğunu açıkladı. 2 çocuk annesi 23 yaşındaki kızları Nebahat Koçak Astekin'in kaybında aile eş Hakan Astekin'i suçluyordu. Kayıp eşi hakkında, 'Ben onun bekçisi miyim' diyen Hakan Astekin canlı yayına katıldı. Madde kullandığını itiraf eden eş Astekin, kızlarını aramaya gelen aileye saldırmaya çalıştı. Çileden çıkan Müge Anlı, 'Bana baksana sen! Kaç yaşındaki insanlara ne yapıyorsun!' diyerek tepki gösterdi. Kısa bir süre sonra 2 çocuk annesi için İstanbul'da bulunan Müge Anlı ekibine de Nebahat tarafından bir saldırı hamlesi gerçekleşti. O anlar stüdyoda gerginliğe neden oldu. İşte 3 Haziran Müge Anlı canlıyayınında yaşananlar...


Haber Videoları