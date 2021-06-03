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SON DAKİKA! FETÖ'nün suikast timine ceza yağdı

SON DAKİKA! FETÖ'nün suikast timine ceza yağdı
03.06.2021 13:11
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Son dakika haberine göre Muğla'da süren davada FETÖ'nün suikast timi olarak bilinen alçaklara ceza yağdı. "Nitelikli yağma" suçundan yargılanan 37 sanığa 15'er kez 18'er yıl hapis cezası verildi.


Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında, darbeci Gökhan Sönmezateş, FETÖ suikast timinin hain komutanı Şükrü Seymen dahil sanıkların esas hakkındaki son savunmaları alındı. Darbeci hainler savunmalarında her şeyi inkar etmişlerdi. FETÖ'nün suikast timinin 'nitelikli yağma' suçundan yargılandıkları davada karar açıklandı. Karar duruşmasında, suikast timi komutanı Şükrü Seymen ile Taner Berber salonda hazır bulundu. 37 sanığa 15'er kez 18'er yıl hapis cezası verildi.
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