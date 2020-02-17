Müge Anlı'ya çıkıp "Kızıma adını Barış Manço verdi" dedi... Son bölümde Müge Anlı'dan büyük tepki 17.02.2020 13:52

Müge Anlı canlı yayınına katılan Abdullah Arslanoğlu, 19 yaşındaki kızı Burçak Arslanoğlu'ndan 6 aydır haber alamadığını belirtti. Kızı Burçak’ın, aylardır Enes isimli kişi tarafından zorla alıkonulduğunu iddia eden baba hakkında Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkan gerçekler herkesi şoke etti. "Bir tek Müge Anlı'ya güveniyorum" diyen Abdullah Arslanoğlu'nun sözleri üzerine ATV canlı yayınına arka arkaya telefon bağlantıları geldi. Baba Arslanoğlu hakkında birçok kişi tarafından telefon ve mesaj aldıklarını belirten Müge Anlı, canlı yayında başka bir kızının adını Barış Manço'nun koyduğunu söyleyen Abdullah Bey'e tepki gösterdi. İşte ATV 17 Şubat Müge Anlı son bölümde son dakika gelişmesi!