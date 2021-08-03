Müge Anlı'dan seferberlik ilanı! Anlı, Antalya'ya çıkarma yaptı! Gündoğmuş Senir Köyü'nden paylaştı! Yaralara merhem oluyor...

Müge Anlı'dan seferberlik ilanı! Anlı, Antalya'ya çıkarma yaptı! Yaralara merhem oluyor... Türkiyenin en sevilen isimlerinden olan Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı sezon finali yapmasına rağmen, tatilini bir köşeye bırakıp yollara düştü. Darda olana, zorda kalana koşan Müge Anlı son yaptığı ile yine gözleri yaşarttı. Müge Anlı, bölgeye yemek yardımı yaptı. Binlerce insana ulaştırılan yemekler, bölgede sevinçle karşılanırken kendisi de Antalya'ya gitti. İşte Anlı'nın alevlerin teslim Gündoğmuş Senir Köyü'nden yaptığı paylaşımlar...

Müge Anlı, son yaptığı hareketle yine ezber bozmayı başardı. Bugüne kadar binlerce çözümsüz sorunu çözen, kayıpları sevdiklerine kavuşturan, faili meçhul cinayetleri çözen Müge Anlı, tam bir iyilik meleği! Türkiye'de işini aşkla yapan ve çok sevilen bir isim. "Ne yaparsan yap, aşk ile yap" felsefesiyle tatilde bile çalışan Müge Anlı, bir kez daha yüreğimize su serpti, Türkiye'ye umut dağıttı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı sezon finali yapmasına rağmen, o tatil yapmıyor. Memleket meseleleri için yine elinden geleni yapıyor. Darda olana, zorda kalana koşan Müge Anlı'nın son yaptığı yine gözleri yaşarttı.

Türkiye yanıyor adeta ciğerlerimiz soldu ve bu yaşananlar herkesi derinden sarsmaya devam ediyor. Şehitlerimiz var, acımız büyük. Müge Anlı işte böyle bir karanlık atmosferde yine ortaya çıktı ve yardıma koştu. Manavgat'a desteğe giden Müge Anlı, bölgeye yemek yardımı yaptı. Binlerce insana ulaştırılan yemekler, bölgede sevinçle karşılanırken, bölge halkından Müge Anlı'ya mesaj yağıyor.

Türkiye orman yangınlarıyla kahrolurken, bölgeye koşan Müge Anlı, evsiz kalanlara ve can kaybı yaşayanlara umut dağıttı. "Her zaman yanınızdayım" diyen Müge Anlı, hiçbir menfaat beklemeden binlerce insana yardımcı oluyor.

Manavgat'a yardıma koşan Müge Anlı, her zaman olduğu mütevaziliğini korudu ve "Müge Anlı ve Dostları Aşevi olarak, Manavgat'taki yangın felaketinin yaralarını sarmak için yola çıktık" dedi.

Müge Anlı'nın yeni sezonunun Eylül ayında ekranlarda olması bekleniyor.