Müge Anlı’daki üfürükçünün maskesi düştü! Yayında hasta rolü yaptı, sonrasında boksör kesildi! Konuğu darp etti!

Müge Anlı’da evlilik vaadiyle ortaya çıkan üfürükçü Diyap Diyapoğlu’nun maskesi düştü. 27 yaşındaki Sümeyra Öztürk, Anlı sayesinde evlenmekten vazgeçerken, Diyapoğlu’nun yayın sonrası stüdyoda başka bir konuğu darp ettiği ortaya çıktı.

27 yaşındaki Sümeyra Öztürk, kısa sürede evlenmek istediği üfürükçü Diyap Diyapoğlu'nun gerçek yüzünü Müge Anlı'da öğrendi. Program ekibine gelen ihbarlarda Diyapoğlu'nun birçok kişiyi dini duygularla kandırdığı iddia edildi.

Canlı yayında 'hasta rolü' oynadı

Yayına çıkan Diyap Diyapoğlu'nun canlı yayın sırasında hasta numarası yaptığı ve kendisini mağdur göstermeye çalıştığı anlar dikkat çekti. Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

Yayın sonrası öfke patlaması

Program sonrası Diyapoğlu'nun, stüdyoda bir konuğa saldırdığı ve darp ettiği öğrenildi.

