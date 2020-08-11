Milli Savunma Bakanlığından (MSB) "Mavi Vatanımızdaki her türlü hak, alaka ve menfaatimizi bundan sonra da korumakta kararlıyız, buna muktediriz. Misakımız Mavi Vatanımızdır." açıklaması yapıldı.
MSB'den açıklama: Misakımız Mavi Vatanımızdır
11.08.2020 21:20
- MSB'den açıklama: Misakımız Mavi Vatanımızdır
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