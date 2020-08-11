MSB'den açıklama: Misakımız Mavi Vatanımızdır

11.08.2020 21:20

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) "Mavi Vatanımızdaki her türlü hak, alaka ve menfaatimizi bundan sonra da korumakta kararlıyız, buna muktediriz. Misakımız Mavi Vatanımızdır." açıklaması yapıldı.