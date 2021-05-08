RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Haber Videoları MSB paylaştı! Teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz!

MSB paylaştı! Teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz!

MSB paylaştı! Teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz!
08.05.2021 19:55
Ana Sayfa 00:58
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 03:00
Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak...
Ana Sayfa 00:32
Süleyman Soylu: 6 terörist...
Ana Sayfa 00:37
Afganistan’ın başkenti...
Ana Sayfa 02:59
Eşinin kaza yaptığını duyunca...
Ana Sayfa 06:12
Zorlu derbi öncesi iki takımda...
Ana Sayfa 00:49
Su Burcu Yazgı Coşkun'un Demet...
Ana Sayfa 01:04
DEAŞ’ın 3 kilit ismi daha...
Ana Sayfa 06:46
Tam kapanma uzayacak mı?
Ana Sayfa 01:51
Dadaş Necati'den acı haber
Ana Sayfa 00:41
İçerisi Şampiyonlar Ligi gibi
Ana Sayfa 14:47
Mevlüt Çavuşoğlu’ndan...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde Pençe- Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında tespit edilen bir mağaraya düzenlenen operasyonun görüntüsünü paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz" ifadesine yer verildi.


Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından Mehmetçiğin, arazide tespit ettiği bir mağaraya düzenlediği operasyona ilişkin havadan çekilen görüntüleri paylaşıldı.

Açıklamada, "Teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz. Kahraman komandolarımız, Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine tek tek giriyor. Tespit edilen sığınak, mağara, mühimmat ve silahlar kullanılamaz hâle getiriliyor" ifadeleri kullanıldı.

Haber Videoları