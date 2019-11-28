MSB paylaştı: PKK/YPG öldürmek için var, biz yaşatmak için

Milli Savunma Bakanlığı, Resulayn'ın Tel Halef köyünde önceki gün PKK/YPG'nin bombalı araç saldırısında yakınlarını kaybeden bölge halkının, terör örgütüne tepkisini dile getirdiği videoyu Twitter'da paylaştı.
MSB paylaştı: PKK/YPG öldürmek için var, biz yaşatmak için28.11.2019 19:24
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