Haberler Video MSB paylaştı: PKK/YPG öldürmek için var, biz yaşatmak için

MSB paylaştı: PKK/YPG öldürmek için var, biz yaşatmak için

28.11.2019 19:24

Milli Savunma Bakanlığı, Resulayn'ın Tel Halef köyünde önceki gün PKK/YPG'nin bombalı araç saldırısında yakınlarını kaybeden bölge halkının, terör örgütüne tepkisini dile getirdiği videoyu Twitter'da paylaştı.


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