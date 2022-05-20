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MSB görüntü paylaştı: Saldırı hazırlığında 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB görüntü paylaştı: Saldırı hazırlığında 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
20.05.2022 11:12

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Terör örgütü PKK'ya aman verilmiyor. Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Videoları

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"ÖNLEYİCİ OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR"
MSB'nin resmi Twitter hesabı üzerinden bir video paylaşılarak şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi."

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye&#39;nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor.

Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG&#39;li terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/lELW8IY8MJ

&mdash; T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 20, 2022

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