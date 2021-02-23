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MSB duyurdu: Gara'ya hava harekatı! 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: Gara'ya hava harekatı! 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
23.02.2021 19:03
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8 PKK'lı teröristi avladık
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Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendiğini duyurdu. Düzenlenen operasyonda 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.


Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendiğini duyurdu. Düzenlenen operasyonda 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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