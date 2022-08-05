MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK'lı teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK'lı teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK'lı teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelerine verildi;
"Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz!"