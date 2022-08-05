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MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
05.08.2022 10:29 - Son Güncelleme: 05.08.2022 10:30

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Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK'lı teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK'lı teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelerine verildi;

"Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz!"

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