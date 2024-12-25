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MSB: 21 terörist etkisiz hale getirildi!
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MSB: 21 terörist etkisiz hale getirildi!

Giriş Tarihi: 25 Aralık 2024 12:43 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2024 12:43

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 20 PKK/YPG’li ve Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 20 PKK/YPG'li ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin paylaşımı (Sosyal medya)

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Terör örgütü PKK/YPG'nin saldırı girişimlerine önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyoruz.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 20 PKK/YPG'li teröristi ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Operasyonlarımız, etkin ve kararlı şekilde sürecek.

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