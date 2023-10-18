SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 18 Ekim 2023, 19:50 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2023, 19:59

MİT ve Emniyet'ten nokta operasyon! PKK'lı Şirin Tokpınar İstanbul yakalandı

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü operasyonuyla terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Norveç kadın yapılanması sorumlularından Şirin Tokpınar, İstanbul'da yakalandı.

İstanbul'da yakalanan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Norveç kadın yapılanması sorumlusu Şirin Tokpınar tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmada, PKK/KCK'nın sözde Norveç kadın yapılanması sorumlularından Şirin Tokpınar'ın her yıl Türkiye'ye akraba ziyaretlerinin yanı sıra "örgüte müzahir ailelerle görüşüp devletin halka yaptığı sözde zulmü araştırmak ve rapor haline getirip Norveç'e götürmek" amacıyla geldiği tespit edildi.

Şüphelinin 12 Ekim'de Şırnak-İstanbul ve aynı gün İstanbul-Göteborg (İsveç) uçuşlarına rezervasyon kaydı olduğunu belirleyen ekipler, zanlı Tokpınar'ı yakaladı.

PKK/KCK terör örgütü adına topladığı maddi yardımları Almanya üzerinden Kuzey Irak'taki terör örgütü mensuplarına ulaştırdığı da saptanan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Tokpınar çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

SIRADAKİ VİDEO
Canlı yayında İsrail vahşeti! A Haber yayını sırasında göstericiler vuruldu
18.10.2023Çarşamba
Başkan Erdoğan'dan İİT mesajı: "Takdirle karşılıyorum"
18.10.2023Çarşamba
İşgalci İsrail bu kez de sivillerin sığındığı camiyi bombaladı!
18.10.2023Çarşamba
Terör devleti İsrail şimdi de okulu bombaladı: Çoğu çocuk onlarca ölü ve yaralı var
18.10.2023Çarşamba
MİT ve Emniyet'ten nokta operasyon! PKK/KCK'nın sözde Norveç kadın yapılanması sorumlularından Şirin Tokpınar İstanbul'da yakalandı
18.10.2023Çarşamba
Bunlar da Var
Sky News işgalci İsrail’i nasıl savunacağını şaşırdı: Hastane katliamını ’sığınağa dönmüştü’ deyip aklamaya çalıştı 00:15
Sky News işgalci İsrail'i nasıl savunacağını şaşırdı!
18.10.2023Çarşamba
İsrail bombaladığı hastanede arama kurtarma yapan ekibi de vurdu 00:37
İsrail hastanede arama kurtarma yapan ekibi de vurdu!
18.10.2023Çarşamba
İsrail’in katliamı örtbas etme çabası! 05:22
İsrail propaganda videosunu sildi!
18.10.2023Çarşamba
4’lü Gazze zirvesi iptal oldu! ABD Başkanı Joe Biden İsrail’e gidiyor 01:13
4'lü Gazze zirvesi iptal oldu!
18.10.2023Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA