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MİT, terörist Gülistan Tekik'i etkisiz hale getirdi!
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MİT, terörist Gülistan Tekik'i etkisiz hale getirdi!

Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2024, 11:34 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2024, 11:34

Irak'ın Süleymaniye kentinde gerçekleştirilen operasyonda, PKK/KCK'nın propaganda ve dezenformasyon çalışmalarını yürüten ve örgüt ideolojisini yaymakla görevli Gülistan Tekik, MİT tarafından etkisiz hale getirildi. Uzun yıllar örgütün üst düzey yöneticileriyle yakın çalışan Tekik, Murat Karayılan'ın güvendiği isimlerden biriydi.

PKK terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden olan ve "Pelin Batman" kod adıyla bilinen Gülistan Tekik, Irak'ın Süleymaniye kentinde MİT tarafından düzenlenen bir operasyonla etkisiz hale getirildi. Tekik, KYB'nin desteğiyle Süleymaniye'de örgütün propaganda ve ideoloji yayma faaliyetlerini yürütmekteydi ve sahte kimlikle hareket ediyordu. MİT, Tekik'in Süleymaniye'de bulunduğuna dair istihbarat aldıktan sonra, onu adım adım izleyerek operasyon için en uygun zamanı bekledi ve harekete geçti. Tekik'in etkisiz hale getirilmesinin ardından KYB, onun PKK ile olan bağını gizlemeye çalışarak sadece öldüğünü açıkladı. Tekik, PKK'ya 1998 yılında katılmış ve örgüt içinde kritik pozisyonlarda görev almıştı.

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