MİT Başkanı İbrahim Kalın Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere gittiği Suriye'nin başkenti Şam'da, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi. Görüşmede, Suriye'nin yeni hükümetinin iç ve dış tehditlere karşı verdiği mücadeleye de değinilerek, Türkiye'nin, Şam yönetimine ihtiyaç duyduğu her türlü desteği vermeye hazır olduğu belirtildi. Kalın'ın iç ve dış tehditlere karşı Türkiye'nin desteğinin Suriye ile olduğunu hatırlatması akıllara Başkan Erdoğan'ın Katar'daki sözlerini getirdi. Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde, "İsrail'i durduracak güce sahibiz. Filistin devleti kurulana kadar mücadele sürecek. Savunma alanındaki tecrübelerimizi paylaşmaya hazırız." ifadelerini kullanmıştı.