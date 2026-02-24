FETÖ’nün "Mahrem müdürü" yakalandı

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerHaber VideolarıFETÖ’nün "Mahrem müdürü" yakalandıFETÖ’nün "Mahrem müdürü" yakalandıGiriş Tarihi: 24 Şubat 2026 13:55 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2026 14:00 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu MİT ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonuyla, FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasında "müdür" düzeyinde olan ve 10 yıldır aranan sarı kategorideki firari B.G., Üsküdar’da saklandığı hücre evinde yakalandı.Bunlar da Var 02:04Bitlis’te 2 okul müdürüne çirkin saldırı! O anlar kamerada | Video İzle 23.02.2026Pazartesi 02:05İstanbul'da öldürülen Çinli iş insanının kaçırılma anı görüntüleri ortaya çıktı 23.02.2026Pazartesi 09:17Savcı kadın hakimi silahla vurdu! Derdest ve müdahale anı kamerada - Video izle 23.02.2026Pazartesi 00:46A.B.İ. son fragman izle - 7. bölüm 2. fragman! 23.02.2026PazartesiCANLI YAYIN