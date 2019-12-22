Mısır'da darbeci Sisi'den Türkiye karşıtı girişimler! YPG'li teröristi ağırladı 22.12.2019 18:44

Türkiye'nin Suriye ve Libya'da attığı kararlı adımlar, darbeci Sisi'de endişeye yol açtı. PKK/YPG'li terörist İlham Ahmed, Türkiye karşıtı kara propagandanın bir parçası olarak Mısır'da ağırlandı.