Mısır'da darbeci Sisi'den Türkiye karşıtı girişimler! YPG'li teröristi ağırladı

Türkiye'nin Suriye ve Libya'da attığı kararlı adımlar, darbeci Sisi'de endişeye yol açtı. PKK/YPG'li terörist İlham Ahmed, Türkiye karşıtı kara propagandanın bir parçası olarak Mısır'da ağırlandı.
Türkiye'nin Suriye ve Libya'da attığı kararlı adımlar, darbeci Sisi'de endişeye yol açtı. PKK/YPG'li terörist İlham Ahmed, Türkiye karşıtı kara propagandanın bir parçası olarak Mısır'da ağırlandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.