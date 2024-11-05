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Misafirliğe geldiği evde yanarak hayatını kaybetti
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Misafirliğe geldiği evde yanarak hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 00:10 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2024 00:10

Antalya'da Menekşe Arslan (27), misafirlik için gittiği evde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Antalya'da bir kişi misafirliğe gittiği evde yangın çıkınca orada hayatını kaybetti. Yangın, saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi 1705 sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 1'inci katında çıktı. Perdelerin tutuşmasıyla başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek bütün eve yayıldı. O sırada misafir olarak geldiği evde bulunan Menekşe Arslan, dışarıya çıkmaya çalıştı. Yangını gören komşuların ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale edip kısa sürede söndürdü. Yangın anında evin pencerelerindeki parmaklıklardan dolayı dışarı çıkamayan Menekşe Arslan, hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Arslan'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Diğer yandan yangın esnasında ev sahibi Ramazan N.'nin evde olmadığı öğrenildi.

'MÜDAHALE ETTİK AMA KADINI ÇIKARAMADIK'

Yangın anına tanıklık eden komşu H.A., "İkindi namazını kıldım, aşağıya indim. O sırada bir kadının çığlıklarını duydum. Komşularla birlikte müdahale ettik ama kadını çıkaramadık. Kadın çığlık attı, dakika sürmedi. Evin içinden alevler yükseldi. Allah kimseye göstermesin" diye konuştu.

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