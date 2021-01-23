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Milli fırkateyn 'İstanbul' denize indirildi

Milli fırkateyn 'İstanbul' denize indirildi
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MİLGEM Projesi'nin devamında üretilen İ sınıfı fırkateynlerin ilki olan İstanbul Fırkateyni, bugün denize indirildi. Fırkateynin, 2023'te Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi hedefleniyor.


Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin ana yüklenici olduğu gemi inşa projesi İstanbul Tersane Komutanlığı'nda sürüyor.

İstanbul Fırkateyni, bugün düzenlenen törenle suyla buluştu. Başkanlığın 2021 yılı savunma sanayii projeleri kapsamında inşası süren gemi denize indirildi.

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