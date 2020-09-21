Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir sınıfta Instagram hesabı üzerinden yaptığı canlı yayında velilerle bir araya geldi, ailelerin eğitim sürecine dair sorularını yanıtladı. Selçuk, dünya tarihinde belki 100 yılda bir görülebilecek zor bir zamandan geçildiğine işaret ederek, bu süreçte milletin hizmetinde olmanın kendileri için çok büyük ve ulvi bir vazife olduğunun altını çizdi.
Miili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk velilere seslendi! "Büyük bir ekip takip ediyor"
21.09.2020 02:16
- Miili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk velilere seslendi! "Büyük bir ekip takip ediyor"
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