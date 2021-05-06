RAMAZAN İMSAKİYE
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MHP'den Habertürk'e boykot! MHP Genel Başkanı Bahçeli paylaştı...

MHP'den Habertürk'e boykot! MHP Genel Başkanı Bahçeli paylaştı...
06.05.2021 00:52
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Milliyetçi Hareket Partisi Habertürk TV'yi boykot etme kararı aldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Ulvi Yönter ile Habertürk TV programcıları arasında yaşanan tartışmanın ardından Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, MHP'nin ve Bahçeli'nin özür dilemesi gerektiğini ileri sürdü. MHP'den sert yanıt gelirken, Bahçeli, "Habertürk TV İzlemiyorum" paylaşımını yaptı.


Milliyetçi Hareket Partisi Habertürk TV'yi boykot etme kararı aldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Ulvi Yönter ile Habertürk TV programcıları arasında yaşanan tartışmanın ardından Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, MHP'nin ve Bahçeli'nin özür dilemesi gerektiğini ileri sürdü. MHP'den sert yanıt gelirken, Bahçeli, "Habertürk TV İzlemiyorum" paylaşımını yaptı.
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