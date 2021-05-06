MHP'den Habertürk'e boykot! MHP Genel Başkanı Bahçeli paylaştı...

Milliyetçi Hareket Partisi Habertürk TV'yi boykot etme kararı aldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Ulvi Yönter ile Habertürk TV programcıları arasında yaşanan tartışmanın ardından Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, MHP'nin ve Bahçeli'nin özür dilemesi gerektiğini ileri sürdü. MHP'den sert yanıt gelirken, Bahçeli, "Habertürk TV İzlemiyorum" paylaşımını yaptı.