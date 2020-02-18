MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’tan Gezi Parkı Davası yorumu 18.02.2020 19:40

Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada karar çıktı. Davada Osman Kavala dahil 9 sanık beraat ederken, 7 sanığın ise dosyası ayrıldı. MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt A Haber canlı yayınında Gezi Parkı davası kararlarını değerlendirdi. Enginyurt, ‘’Gezi olaylarıyla ilgili Osman Kavala ve arkadaşları beraat ettiyse, bu saatten itibaren ‘’Gezi bir kalkışma değil mi?’’ diyeceğiz. Gezi bir başkaldırma, Gezi kardeşi kardeşe kırdırma, Gezi yağmalama, Gezi olayları devleti milyarlarca zarara sokma eylemi değil miydi? Gezi birilerinin provoke ettiği ve birilerinin adeta bir deneme alanı olarak kullandığı bir operasyon değil miydi? Dolayısıyla bu sorular artık kafamızı kemirmeye devam edecek.” dedi. Enginyurt, “Dolayısıyla ben şunu söylemek istiyorum; Gezi bir kalkışmadır Gezi bir darbe provasıdır. Gezi bir ağacın kesilmesi olayı değildir. Bir ağacın kesilmesinden rahatsız olup Gezi eylemlerini ortaya koyanlar bu ülkenin ormanları PKK’lı hainler şerefsizler tarafından yakılırken tek bir ses etmemişlerdir” ifadelerini kullandı. İşte Enginyurt'un o açıklamaları...