Metrobüste rehine krizi! A Haber muhabiri olay yerinden yaşananları anlattı

İstanbul'da rehine krizi yaşandı. Avcılar istikametinde seyreden metrobüs madde bağımlısı oladuğu iddia edilen Ali isimli bir şahıs tarafından rehin alındı. Olay yerine özel harekat ekipleri sevk edildi. A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik olay yerinde yaşanan sıcak gelişmeleri canlı yayında anlattı. Şahsın uzun süre polis ve sağlık ekipleri tarafından ikna edilmek istendiğini, bunun sonucunda ise polis ekipleri zor kullanarak şahsı gözlatına aldığını ifade etti. Olayda yaralanan olmazken Avcılar istikametinden duran metrobüs seferleri ise normal akışına döndü. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...