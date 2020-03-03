Türk askerini hedef tahtası haline getirerek ateş etmesiyle biline emekli asker ve Al-Monitor’un yazarı Metin Gürcan, Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın’ı tehdit etti. Sosyal medya hesabından Yalçın’a hakaretler savuran Gürcan, “İster silah, ister bıçak, isterse çıplak elle düelloya davet ediyorum” diyerek Yalçın’ı tehdit etti. İşte Gürcan'ın Türk askerini hedef tahtasına koyduğu o görüntüler...
Metin Gürcan Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın’ı tehdit etti!03.03.2020 21:35
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