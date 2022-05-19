Haberler Haber Videoları Meteoroloji'den flaş yağış uyarısı! Plan yapacaklar dikkat! İstanbul için saat verildi! 19 Mayıs 2022 HAVA DURUMU

Meteoroloji'den flaş yağış uyarısı! Plan yapacaklar dikkat! İstanbul için saat verildi! 19 Mayıs 2022 HAVA DURUMU

Meteoroloji'den flaş yağış uyarısı! Plan yapacaklar dikkat! İstanbul için saat verildi! 19 Mayıs 2022 HAVA DURUMU
19.05.2022 09:14

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Mayıs ayının sonlarına yaklaşırken hava sıcaklıklarının hala düşük olması vatandaşların plan yapmadan önce "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırmasına neden oldu. Meteoroloji'den gelen son dakika açıklamasında İstanbul ve çevre iller uyarıldı. Meteoroloji'nin tahminlerine göre, sabah saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte 19 Mayıs 2022 hava durumu

Haber Videoları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Ege, (Hatay hariç) Akdeniz, (Ankara ve Çankırı hariç) İç Anadolu, Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde (2500m üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Ordu, Amasya ve Tokat çevreleri ile Samsun'un doğu, Adana ve Osmaniye'nin kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hissedilir derecede (6-10 derece) azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor.

RÜZGAR: Batı kesimlerde kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile iç ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Ordu, Amasya ve Tokat çevreleri ile Samsun'un doğu, Adana ve Osmaniye'nin kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ani sel, lokal su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, trafikte aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın güneyi ve Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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