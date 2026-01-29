Meteoroloji’den 20 il için "Sarı" alarm

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerHaber VideolarıMeteoroloji’den 20 il için "Sarı" alarmMeteoroloji’den 20 il için "Sarı" alarmGiriş Tarihi: 29 Ocak 2026 12:06 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Türkiye, Afrika üzerinden gelen çöl tozu taşınımı, şiddetli fırtına ve kuvvetli sağanak yağışın kıskacına giriyor. Meteoroloji 20 ili sarı kodla uyarırken, İstanbul için pazartesi günü kar yağışı sürprizi geldi.Bunlar da Var 01:41Altındağ'da kanlı pusu: 2 ölü 1 yaralı 27.01.2026Salı 00:16Bursa’da araç magandaları: Park halindeki otomobilleri hedef aldılar 27.01.2026Salı 00:27Son dakika: 7 çocuk annesine sokak ortasında infaz! 27.01.2026Salı 00:52Adıyaman’da inşaatta feci ölüm: Duvarla makine arasında can verdi! 27.01.2026SalıCANLI YAYIN