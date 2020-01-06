Mersin'de okullar yarın tatil mi? Hangi ilçelerde tatil? 7 Ocak Salı Valilik ve MEB Mersin kar tatili var mı? 06.01.2020 19:04

Mersin'de okullar yarın tatil mi? Ocak ayının ilk günlerinden itibaren etkisini sürdüren soğuk hava dalgasının ardından vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Kar yağışı birçok ilimizde yaşamı olumsuz etkilerken öğrenci ve veliler yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Bu kapsamda milyonlarca öğrenci ve veli Valilik ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamayı bekliyor. Peki, Mersin'de okullar hangi ilçelerde tatil? 7 Ocak Mersin için kar tatili var mı? İşte detaylar...

Mersin'de hangi ilçelerde okullar tatil? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son rapora göre birçok ilimizde kar yağışı etkisini gösterecek. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası eğitimi zaman zaman olumsuz etkiliyor. Ülkemizin birçok ilinde kar yağışlarının başlamasıyla birlikte öğrenci ve velilerin aklında yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağı yer alıyor. Peki, Mersin'de okullar yarın tatil mi? 7 Ocak Salı Valilik ve MEB kar tatili var mı?

MERSİN'DE OKULLAR YARIN TATİL Mİ?

Mersin'in Gülnar ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Gülnar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, bölgede yağışların yarın da devam edeceği belirtildi.

Mersin'in diğer ilçelerinde okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Valilik ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.

HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Çorum, Amasya ve Samsun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Konya, Karaman ve Niğde'nin güney ilçeleri ile Toroslar mevkiinde yoğun kar (20 cm ve üzeri), Batı Akdeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, İzmir, Konya, Karaman, Niğde, Isparta, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Adana, Mersin çevreleri ile Antalya ve Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in batı ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100-200 kg/m²) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde hava yağışlı olacak. Yağışların, kıyı kesimlerle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Konya, Karaman ve Niğde'nin güney ilçeleriyle Toroslar mevkisinde yoğun kar öngörülüyor.

Batı Akdeniz kıyıları, Marmara Bölgesi, İzmir, Konya, Karaman, Niğde, Isparta, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların Adana, Mersin çevreleriyle Antalya ve Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in batı ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olacağı tahmin ediliyor.

Marmara ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (80-100 kilometre/saat) öngörülüyor.

Yağış ve fırtına nedeniyle sel, su baskını, yıldırım ve kıyıya yakın kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ANTALYA'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ

Kentte gece başlayan yağış zaman zaman etkisini artırıyor. Kentin bazı bölgelerinde oluşan su birikintilerinden dolayı ulaşımda aksamalar yaşandı, sürücüler trafikte güçlükle ilerledi.

Yolda kalan araçların sürücülerine trafik polisleri yardım etti.

Kent sakinlerinden bazılarının, Konyaaltı Sahili'nde oluşan yüksek dalgalarla fotoğraf çektirdiği görüldü.

Antalya Büyüksehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, yaptığı açıklamada, yağış dolayısıyla az sayıda su baskını ihbarı aldıklarını belirterek, "Meteorolojik uyarılar kapsamında hazır şekilde bekliyoruz." dedi.

Yağışın yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

MERSİN'DE SAĞANAK VE FIRTINA HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Kent merkezinde, sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Adnan Menderes Bulvarı'nda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. İstiklal ve Silifke caddelerinde bazı vatandaşlar da yağmura hazırlıksız yakalandı. Öte yandan, fırtınanın da etkili olduğu kentte, sahil şeridinde "dev dalgalar" oluştu.

Kentte sağanağın gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

KIRKLARELİ'NDE KUVVETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLUYOR

Kentte geceye doğru etkisini artıran ve zaman zaman hızı saatte 50 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgar nedeniyle birçok iş yerinin önündeki sandalye ve masalar savruldu. Karakaş Mahallesi'nde ise bir ağaç yola devrildi, bazı iş yerlerinin tabelaları ile çanak antenleri yerinden çıkarak yola düştü.

Kuvvetli rüzgarın elektrik tellerine verdiği zarar nedeniyle ara ara enerji kesintileri meydana geldi. Kentin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkisini sürdürüyor. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kar kürüme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

Yüksek kesimlerde kar yağışının yarına kadar etkili olması bekleniyor.

EDİRNE'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLUYOR

Kapıkule Sınır Kapısı yolu Sarıbayır mevkisinde yol kenarındaki bir ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle yola devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri çevrede önlem aldı, trafik akışı tek şeritten verilmeye başladı.

Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, devrilen ağacı keserek yol dışına taşıdı. Temizlenen yol, bir süre sonra çift yönlü trafiğe açıldı. Trafikte, yaklaşık 30 dakika aksama yaşandı.

Öte yandan mesaiye gitmeye çalışan vatandaşlar, şiddetli rüzgar nedeniyle yürümekte zorlandı, birçok iş yerinin önündeki sandalye ve masalar savruldu.

Edirne Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, saatteki hızı 40 kilometreyi bulan rüzgarın yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yetkililer, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

KÜTAHYA'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI ŞEHİRLER ARASI YOLLARDA ULAŞIMI AKSATIYOR

Kütahya'da sabaha karşı başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 15, yüksek kesimlerde ise yer yer 30 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri, il merkezini Eskişehir ve Afyonkarahisar'a bağlayan kara yollarında buzlanmaya karşı çalışma yapıyor. Trafik ekipleri ise tırların geçişine izin vermezken sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda hasarlı kaza meydana geldi. Domaniç-İnegöl kara yolunun 1500 metre rakımlı Kocayayla mevkisinde de kar yağışı ulaşımda zaman zaman aksamalara yol açıyor.

MANİSA'DA KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Manisa'nın yüksek kesimlerine etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler zorluk yaşadı. İzmir ile Manisa arasındaki ulaşımı sağlayan Sabuncubeli Geçidi, kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Karayolları ekipleri, yolda kar kürüme çalışması yaptı. Jandarma ekipleri de Sabuncubeli Geçidi'ne yönelen sürücüleri yoldan çevirerek tünele yönlendirdi.

Demirci ilçesinde Kütahya'nın Simav ilçesi ile ulaşımın sağladığı kara yolunun Akçakerdik Mevkisi'nde mahsur kalan sürücüler, Demirci Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Kar kalınlığının 40 santimetreyi aştığı bölgede, yolda kalan sürücüler zor anlar yaşadı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri de Mahmutlar, Çanakcı ve Bardakçı mahallesi yollarında yoğun kar sebebiyle yol açma çalışması yaptı.

ÇANKIRI'DA KAR VE SİS ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Çankırı'da öğle saatlerinde sisle birlikte bastıran kar yağışı, araç ve yaya ulaşımını aksattı. Kar yağışı ve sisin etkisiyle görüş mesafesi düştü, Kastamonu-Ankara kara yolunda araçlar güçlükle ilerleyebildi. Çankırı Belediyesi ve Karayolları ekipleri karla mücadele çalışması başlattı. Yoğun kar yağışının etkisini gösterdiği Orta ilçesinde de Özel İdare ekiplerince yol açma çalışması yapıldı.