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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024, 12:11 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024, 12:27

Mersin'de devrilen yolcu otobüsünün Marmaris otogarından çıkış yaptığı anlar kamerada

Mersin Aydıncık Trafik Kazası Son Dakika... Mersin'in Aydıncık ilçesi Sarıyar tüneller çıkışında seyir halinde olan yolcu otobüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Kaza sonucu 9 kişinin öldü, 30 yolcu ise yaralandı. Kaza anı görüntülerinden sonra Yolcu otobüsünün Muğla'nın Marmaris Otogarı'ndan hareket ettiği son görüntüler de ortaya çıktı. İşte yolcu otobüsü kazasına dair ayrıntılar...

Mersin'in Aydıncık ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada aralarında sürücünün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Kazada ölenlerin kimliği belli oldu.

6 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Kaza hayatını kaybeden 9 kişiden 6'sının kimliği tespit edildi. Bu kişilerin şoför Hüseyin Tayşun (43), yolcular Ahmet Bukaç (41), Huzan Sunnez (22), Muhammed Akbaba (20), Mehmet Emin Anaeli (28), Şeyhmus Öget (37) olduğu açıklandı. 2'si çocuk 1'i kadın, 3 kişinin ise kimlik tespit çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

BAKAN KOCA AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaralıların son durumu ilişkin açıklamalara bulundu.

Gece 01.19'da Mersin Aydıncık İlçesi Sarıyer Tüneli girişinde meydana gelen otobüs kazasında 9 kişi hayatını kaybetmiş, 14'ü ağır 30 kişi yaralanmıştır. Yaralılar olay yerine görevlendirilen 15 adet ambulans ve 45 personel ile hastanelere nakledilmiştir.

Hayatını kaybeden…

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 16, 2024

14'Ü AĞIR 30 KİŞİ YARALANDI

Koca, "Gece 01.19'da Mersin Aydıncık İlçesi Sarıyer Tüneli girişinde meydana gelen otobüs kazasında 9 kişi hayatını kaybetmiş, 14'ü ağır 30 kişi yaralanmıştır. Yaralılar olay yerine görevlendirilen 15 adet ambulans ve 45 personel ile hastanelere nakledilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Tedavileri devam eden yaralıların sağlıklarına kavuşmaları için gereken her şey yapılmaktadır." dedi.


Kazanın ardından olay yerine giden Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Pehlivan, otobüste 3 mürettebat ve 40 yolcunun bulunduğunu, kaza sırada bölgede yağış olduğunu ve tünel çıkışında aracın virajda kayarak şarampole devrildiğini kaydetti.




Kaza yerinde incelemelerin sürdüğünü ifade eden Vali Pehlivan, "Kaza Mersin İl Merkezine yaklaşık 170 km mesafede, Aydıncık İlçemizin Yenikaş Mahallesi sınırlarında meydana geldi."

"40 yolcu, 3 mürettebatı ile seyir halinde olan yolcu otobüsünün Sarıyar Tüneli çıkışında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrilmesi sonucu elim bir trafik kazası meydana gelmiştir. Kazada maalesef 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 30 vatandaşımız yaralanmıştır."

"Yaralı vatandaşlarımız ilçelerimizdeki ve ilimiz merkezindeki hastanelere sevk edilmiştir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Başımız sağ olsun." dedi.

Vali Pehlivan, kazanın tek taraflı olduğunu tünel içi ve otobüsteki araç kamerasının da incelemeye alındığını kaydetti.

Kaza nedeniyle karayolunda da uzun araç kuyruğu oluştu. Otobüsün vinç yardımıyla çekilip, yolda temizlik çalışmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Bugün saat 01.15 sıralarında Mersin-Antalya D-400 karayolu Aydıncık ilçesi çıkışında şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu maalesef 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı❗️

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.… pic.twitter.com/mg9D9QEBV4

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 16, 2024

BAKAN YERLİKAYA KAZANIN GÖRÜNTÜSÜ PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aşırı hız ve dikkatsizliğin büyük acılara neden olabildiğini belirterek, sürücülere trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün saat 01.15 sıralarında Mersin-Antalya D-400 kara yolu Aydıncık ilçesi çıkışında şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin de yaralandığını hatırlattı.

🚌 Mersin'de yolcu otobüsü devrildi; 9 ölü, 30 yaralı 🚑 Kaza anı kamerada! 🎥

Kazanın güvenlik kamerası görüntülerini paylaşarak, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Yerlikaya, "Bütün sürücülerimize sesleniyorum. Aşırı hız ve bir anlık dikkatsizlik büyük acılara neden olabiliyor. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım." ifadesini kullandı.

Mersin-Antalya D-400 karayolu Aydıncık ilçesi çıkışında şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 9 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralı 30 vatandaşımıza acil şifalar diliyorum.

Kazayla ilgili Aydıncık Cumhuriyet Başsavcılığımız…

— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) January 16, 2024

Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mersin-Antalya D-400 karayolu Aydıncık ilçesi çıkışında şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 9 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralı 30 vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Kazayla ilgili Aydıncık Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir." dedi.

SIRADAKİ VİDEO
🔴 Mersin Aydıncık Trafik Kazası Son Dakika 🚨 Otobüs kazası kamerada! 🚌 Dilmenler Mardin firması yolcu otobüsü kaza anı videosu izle! 🎥
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