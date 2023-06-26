CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, terörist başı Öcalan'a methiyeler dizerek serbest bırakılması yönünde çağrıda bulundu. Kandil ve HDP tarafından desteklenen 7'li koalisyonun ortaklarından CHP'nin teröre arka çıkan görüşü destekçilerine de sıçradı.

Tele 1 ekranında açıklamalarda bulunan CHP yandaşı Yanardağ, 'siyasi mahkum' olarak nitelendirdiği Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri olmadığını ileri sürdü.

Terör destekçisi HDP'nin İmralı'ya giderek Öcalan ile yaptıkları görüşmeleri göz ardı eden Yanardağ, terörist başının avukatlarıyla dahil kimseyle görüştürülmediğini de iddia etti.

Yanardağ'ın Öcalan'a yönelik methiyeleri bununla da sınırlı kalmadı.

ÖCALAN'A 'FİLOZOF' GÜZELLEMESİ

Öcalan'ın hafife alınacak biri olmadığını ileri süren Yanardağ, terörist başının cezaevinde kitap okumaktan 'filozof' olduğunu söyledi.

Yanardağ şu skandal ifadeleri kullandı;

"İmralı'ya baktığımız zaman, 70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan ve kabul etmek gerekir ki çok uzun süredir, 25 yıldır kesintisiz hapiste ve tecritte olan bir kişiden söz ediyorum. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor, ev hapsi vs. Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Kaldırılması lazım. Biz görmüyoruz, duymuyoruz, tartışamıyoruz. O izliyor mu izlemiyor mu bilmiyoruz. Ama orada elinde rehin olarak tutmuşsun, adamla pazarlık yapıyorsun. Onun üzerinden tehdit savuruyorsun. Ailesiyle bile görüşemiyor, avukatlarıyla görüşemiyor. Böyle bir infaz düzeni olabilir mi? Abdullah Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru göre, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir."

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Merdan Yanardağ'ın skandal açıklamalarına sosyal medyadan tepki yağdı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "PKK elebaşısı, eli kanlı bebek katili bir teröristtir terör ve teröristlerle mücadele etmeye azim ve kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "TELE1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'dan Bebek Katiline övgüler… -Öcalan Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkum… -Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur… -Abdullah Öcalan; çok kitap okuyan, son derece zeki bir kişidir. Cezaevinde filozof oldu… Rezillik ötesi!" ifadelerini kullandı.

Birçok kullanıcı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne "PKK elebaşını övmek suç diye biliyoruz. Neden tutuklamıyorsunuz" diye sordu.

Bazı kullanıcılar ise CHP ve PKK'nın arasındaki bağa dikkat çekti.

RTÜK HAREKETE GEÇTİ

Skandal olay sonrası RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Merdan Yanardağ'ın terörist başı Abdullah Öcalan ile ilgili övgü dolu sözlerinden dolayı TELE 1 hakkında gerekli incelemelerin başlatıldığını duyurdu.







RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Binlerce kişinin katili terörist başını öven Merdan Yanardağ denilen şahsın açıklamaları üzerine Tele 1 hakkında gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklamasında bulundu.

YANARDAĞ YOUTUBE'DEN KALDIRTTI!

Öte yandan görüntülerin montaj olduğunu savunan TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın teröristbaşı Abdullah Öcalan'a methiyeler dizdiği videonun TELE1'in YouTube kanalından kaldırıldığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, katıldığı programda terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşı hakkındaki açıklamaları nedeniyle gazeteci Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Yanardağ hakkında 25 Haziran Pazar günü Tele 1 kanalında PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşı hakkındaki açıklamaları nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.