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Meral Akşener'den 'Mansur Yavaş'ı siz aday göstermezsiniz ben aday gösteririm' çıkışı

Meral Akşener'den 'Mansur Yavaş'ı siz aday göstermezsiniz ben aday gösteririm' çıkışı
07.09.2022 01:54

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2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala 6+1+1'lik masanın baş aktörü İYİ Parti yavaş 'yavaş' safını belli etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyen Meral Akşener, Mansur Yavaş için kollarını sıvadı. Gazeteci Hulki Cevizoğlu konuya ilişkin çok çarpıcı kulis bilgileri paylaştık. Cevizoğlu, "Meral Akşener, İYİ Parti il başkanlarına bugün Ankara'da yaptığı toplantıda, '6'lı masa aday göstermezse ben Mansur Yavaş'ı aday gösteririm' demiş" ifadelerini kullandı. Mansur Yavaş'ın da konsensus olursa 'aday olurum' dediğini aktaran Hulki Cevizoğlu, Ne çıkıyor ortaya, Mansur Yavaş ve Meral Akşener arasında bu konu konuşulmuş" dedi.

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