RAMAZAN İMSAKİYE
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Meral Akşener grup konuşması esnasında prompter bozulunca şekilde şekle girdi!

Meral Akşener grup konuşması esnasında prompter bozulunca şekilde şekle girdi!
27.04.2022 13:05

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuşma yaptığı sırada prompter şoku yaşadı. Prompterın bozulmasıyla şekilden şekle giren Akşener ne yapacağını şaşırdı. Akşener, yazının bir türlü gelmemesi üzerine, 'Elektronik bir arıza var sanırım' dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında prompterın bozulması sonrası konuşmasını sürdüremedi. Uzun süre sağa sola bakan Akşener, 'Elektronik bir arıza var sanırım' dedi. Akşener, notlarından konuşmaya devam etmeye çalıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında prompterın bozulması ile büyük şok yaşadı. Akşener konuşmasını yarım bırakırken, sağa sola bakınarak yazının gelmesini bekledi.

'ELEKTRONİK BİR ARIZA VAR SANIRIM'

Akşener, yazının bir türlü gelmemesi üzerine, 'Elektronik bir arıza var sanırım' dedi. Akşener, notlarının önünde olduğunu, kaldığı yeri bulmaya çalıştığını ifade etti.

Akşener'e kenardan bir kişi notlarını verirken, Akşener konuşmasını sürdürmeye çalıştı.

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