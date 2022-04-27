İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuşma yaptığı sırada prompter şoku yaşadı. Prompterın bozulmasıyla şekilden şekle giren Akşener ne yapacağını şaşırdı. Akşener, yazının bir türlü gelmemesi üzerine, 'Elektronik bir arıza var sanırım' dedi.