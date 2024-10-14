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Memur Servisleri Son Dakika: Kamuda Memura Servis Hizmeti Devam Edecek Mi? Memur-Sen Açıkladı!
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Memur Servisleri Son Dakika: Kamuda Memura Servis Hizmeti Devam Edecek Mi? Memur-Sen Açıkladı!

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024, 11:10 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2024, 11:10

Kamuda Memura Servis Hizmeti Devam Edecek Mi? sorusu yanıt buldu. Memur-Sen'den yapılan açıklamada, "İki bakanlıkla yapılan görüşmelerimiz sonuç verdi. Memura servis hizmeti devam edecek." denildi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıyla kamuda servis hizmetine devam edileceğini bildirdi.

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Yalçın, sosyal medya hesabından, tasarruf tedbirleri kapsamında kaldırılması planlanan personel servis hizmetine ilişkin açıklama yaptı.

Takvim Foto Arşiv

Ali Yalçın açıklamasında şunları kaydetti:

"Memur-Sen olarak 3. Dönem Toplu Sözleşme'den itibaren elde ettiğimiz servis hizmeti kazanımımız, hukuksuz bir şekilde tasarruf tedbirleriyle engellenmiş ve bazı kamu kurum ve kuruluşunda uygulanmayarak personel mağdur edilmişti. Eylemlerimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile görüşmelerimiz ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yaptığımız istişarelerimiz sonuç verdi. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda servis hizmetine devam edileceği belirtilmiştir."

TASARRUF TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KALDIRILMIŞTI

'Kamuda Tasarruf Paketi' kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının personel servisi giderlerinin 3 kat artması sonrası yeni bir düzenlemeye gidilmişti.

Kamu tasarrufları kapsamında memurlara yönelik servis hizmeti iptal edilmişti.

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