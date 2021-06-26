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Mehmet Sevigen CHP'deki kara para gerçeğini A Haber'e anlattı, Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı: Bu kara lekenin altından kalkamayız

Mehmet Sevigen CHP'deki kara para gerçeğini A Haber'e anlattı, Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı: Bu kara lekenin altından kalkamayız
26.06.2021 06:04
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CHP eski Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen, CHP'de yaşanan 'kara para' skandalıyla ilgili A Haber'e açıklamalarda bulundu. ARTI 1 TV'nin kurulması için toplanan paraların nerede olduğu soran Sevigen, Kılıçdaroğlu'na "Bu olay ortaya çıkmazsa bu kara leke CHP'nin üzerinde karabasan gibi durur ve biz bunun altından kalkamayız" diyerek komisyon kurması yönünde çağrı yaptı. Öte yandan Sevigen, FETÖ'cü eski CHP'li vekil Aykan Erdemir ile ilgili "Bunları kim getirdi bu partiye, kim bunları milletvekili yaptı, bunları sorgulamayacak mıyız?" şeklinde konuştu.


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