Meclis "Dijital Telif" için düğmeye bastı

Türkiye dijital reklam pazarında devasa bir dönüşüm yaşanıyor. Son 10 yıl içerisinde dijital platformların reklam pazarındaki payı yüzde 20'den yüzde 76'ya fırlarken; telif hakları, veri güvenliği ve yerli platform hamleleri yeniden gündeme oturdu.

"158 Milyar Liralık Gelir Dönüyor"

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Nazım Elmas, sosyal medya ve dijital mecralarda dönen ekonominin ulaştığı boyutu rakamlarla gözler önüne serdi. Elmas, içerik üreticilerinin bu dev pastadan haklarını alması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medya platformlarında 158 milyar lira civarında bir gelir dönüyor ve bu rakam her yıl artıyor. Bu trafiğin oluşmasında en büyük emeği olan içerik üreticilerinin hakkının teslim edilmesi gayet tabiidir. Meclis çatısı altında bu kapsamda çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz."

Hedef: Herkesin Mutabık Kaldığı Bir Yasa

Dijital hizmet vergileri ve telif ödemeleri konusundaki eksikliklerin giderilmesi için yasal hazırlıkların sürdüğünü belirten Elmas, herkesin gönül rızasıyla uygulayacağı bir kanun çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı. Düzenleme ile hem yerli platformların desteklenmesi hem de verilerin yurt dışına çıkışının kontrol altına alınması planlanıyor.