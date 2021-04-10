Masum Türker 128 milyar doların Türkiye'ye kaçırıldığını açıkladı

128 milyar dolar nerede?' şeklinde algı operasyonu başlatarak Türk ekonomisini ve Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alan CHP'nin karın ağrısı ortaya çıktı. Albayrak döneminde Türkiye'nin yurt dışındaki rezervlerini yurt içine taşımasının ardından baş gösteren bu sistematik kara propaganda tüccarlığı, 'CHP dış güçlerden emir mi alıyor?', "Yoksa dış güçlerin kendilerini mutemet adamı gördükleri zihniyet CHP zihniyeti mi?' sorularını getirdi. Ekonomiden sorumlu Eski Bakan Masum Türker, bu konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türker, "Devlete ait olan para ve altınları swap aracılığıyla Londra'ya taşıdılar. Londra'dan fiilen uçaklarla taşındı. Bakın ben bunu takip etmişimdir ama bu milli övünülecek bir şey olduğu için bu operasyon tamamlandığı güne kadar ağzımı açmadım. Bundan sonra bazı toplantılarda söyledim." dedi.

CHP'liler yurt dışındaki rezervin yurt içine taşınmasından neden rahatsız oldu?



"128 milyar dolar nerede?" şeklinde algı yaparak neden Türk ekonomisi ve Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hedef alındı?



Yoksa dış güçlerin kendilerini mutemet adamı gördükleri zihniyet CHP zihniyeti mi?



Tüm bunların cevabı CHP'de...



İşte DSP'li Masum Türker'in konuya ilişkin açıklamalarından satır başları;