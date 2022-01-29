Maskeler düşecek! Basın ve Yayım Faaliyetleri genelgesi Resmi Gazete'de! Toplumun ahlakını ve aile yapısını bozanlara geçit yok

Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlanan genelge ile toplumun ahkali değerlerini ve aile yapsını olumsuz ve şekilde etkileyerek, bozan yayınlara karşı harekete geçildi. Özellikle son günlerde konuşulan FOX TV yapımlarından biri olan 'Maske Kimsin Sen?' programında pagan, satanist ritüeller kullanılarak, eğlence kisvesi altında şeytani ilahların kutlaştırıldığı skandal programlar gündeme gelmişti.



"TÜM TEDBİRLER GECİKMEKSİZİN ALINACAK"

Resmi Gazete yayımlanan yeni genelge ile 'Maske Kimsin Sen?' gibi toplumun ahlakını ve aile yapısını bozan yayınlara karşı harekete geçildi. Yeni yayımlanan karara göre, "Toplumumuzun geneline hitap eden bu tür medya içeriklerinin özellikle aile, çocuk ve gençlerimizin üzerinde oluşturacağı olumsuz etkilerin önlenmesi amacıyla ulusal ve yerel medya organlarının tehdit ve tehlike oluşturan bu tür yapımlarına karşı ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli tüm tedbirler gecikmeksizin alınacaktır."



İşte genelgenin tüm detayları;

Basın ve Yayım Faaliyetleri ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgede yer alan ifadelere göre, toplumun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı gözlenen ve özellikle yabancı uyarlaması şeklinde ekrana gelen televizyon programları toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini bertaraf edecek adımlar ivedilikle atılacağı belirtildi.

"Toplumumuzun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı gözlenen ve son günlerde özellikle yabancı içerikten uyarlaması şeklinde ekrana gelen televizyon programları toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini bertaraf edecek adımlar ivedilikle atılacak" denildi.

Basın ve Yayım Faaliyetleri ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgede, Dijitalleşme çağında kitle iletişim araçlarının sunduğu imkânlardan en iyi şekilde yararlanılmasını temin etmek ve olası zarar etkilerinden korunmak için gerekli tedbirleri almak elzem hale geldiği vurgulandı. Teknolojik gelişmeleri yakından takip edip Türkiye'yi çağın ilerisine taşırken dijital dünyanın faydaları kadar tehdit ve tehlikelerinin de olduğu bilinciyle hareket edilmesi gerektiği belirtildi.

Aile, çocuk ve gençlerin yanlış medya içeriklerinden korunmaları ve haklarını ihlal eden uygulamalarla mücadele edilmesi hususu, uluslararası düzenlemelerle de çözüm üretilmeye çalışılan ciddi bir konu haline geldiği aktarılan genelgede şu ifadelere yer verildi:



"Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 'Ailenin korunması ve çocuk hakları' başlıklı 41 inci maddesi aileyi Türk toplumunun temeli olarak tanımlamış, 'Gençliğin korunması' başlıklı 58 inci maddesi ise gençleri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirlerin alınacağını düzenlemiştir. Milli kültürümüzü yabancılaşmaya ve yozlaşmaya karşı muhafaza etmek, geleceğimizin teminat olan çocuk ve gençlerimizin, sosyal medya ortamları da dahil bazı mecralardaki tüm yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayımların zararlı içeriklerine maruz kalmaları sonucu bedensel ve zihinsel gelişimin olumsuz etkilenmesini önlemek adına gereken adımların kararlı katılması gerekmektedir."



"Toplumun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı gözlenen ve son günlerde özellikle yabancı içerikten uyarlaması şeklinde ekranlara gelen televizyon programlarının toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini bertaraf edecek adımlar ivedilikle atılacak."



Toplumun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı gözlenen ve son günlerde özellikle yabancı içerikten uyarlaması şeklinde ekranlara gelen televizyon programlarının toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini bertaraf edecek adımlar ivedilikle atılacağı vurgulanan genelgede şu ifadeler yer aldı:



"Birtakım semboller kullanılmak suretiyle verilmeye çalışılan mesajlarla çocuk ve gençlerin zihin dünyalarını hedef alan yapımlardan onları koruyacak aile ve çocuk dostu yapımlar teşvik edilecek. Medya aracılığıyla milli ve manevi değerlerimizi yıpratmaya, aile ve toplum yapımızı temelinde sarsmaya yönelik açık veya örtülü faaliyetlere karşı Anayasa, kanun ve ilgili diğer mevzuatla düzenlenen müeyyidelerin gereği yerine getirilecek. Toplumun geneline hitap eden bu tür medya içeriklerin özellikle aile, çocuk ve gençlerimiz üzerinde oluşturacağı olumsuz etkilen önlenmesi amacıyla ulusal ve yerel medya organlarının tehdit ve tehlike oluşturan bu tür yapımlarına karşı ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli tüm tedbirler gecikmeksizin alınacaktır. Bu itibarla milli ve manevi değerlerimizi uymayan yazılı, sözlü görsel basın ve yayım faaliyetleri aracılığıyla aile kurumu, çocukları ve gençleri hedef alan tehdit ve tehlikelerin yayınlamanın önlenmesi hususunda tüm kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesi, yöneticiler tarafından sürecin titizlikle takibini ve gereğini yapılmasını önemle rica ederim."







FOX TVDE PAGAN VE SATANİZM RİTÜELLERİNİ ÇAĞRIŞTIRAN 'MASKE KİMSİN SEN?' PROGRAMI TÜRKİYE'NİN TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ

Her yaştan izleyici grubunun televizyon karşısında olduğu saate, ilk yayınlandığı günden itibaren eğlence adı altında korkunç maskeler ve kostümler giyen katılımcılar şarkı söyleyip dans ediyorlar. Genellikle pagan, satanizm ve şeytani ilahları simgeleyen maskelerle sahneye çıkan katılımcılar sahnede çeşitli ritüeller gerçekleştiriyor.



TOPLUMA SEMPATİK VE ZARARSIZ GÖSTERMEK İÇİN ÜNLÜLER KULLANILIYOR

Skandal programda toplumun bilincinde daha kolay şekilde yer edinebilmek için magazin dünyasında genelde ismi sıkça bulunan ünlüler katılımcı ve jüri üyesi olarak kullanılıyor. Bu sayede özellikle çocuk ve genç kitleye verilmek istenen mesaj çok daha kolay işleniyor.

FOX TV'YE TEPKİLER YAĞDI

Yayınlandığı ilk bölümden sonra sosyal medya gündeminde büyük tepkiler verilmişti. #FoxHaddiniBil etiketi ile binlerce tepki yağmıştı. Vatandaşın sesine kulak veren RTÜK harekete geçerek inceleme başlattığını açıklamıştı. Fakat FOX TV bir başka skandal karara imza atarak haftanın bir günü yayınlandığı 'Maske Kimsin Sen?' programını haftada iki güne çıkardı.