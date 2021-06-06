Marmara Denizi müsilaj ile savaşırken "tören atmama töreni" ile şov yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun projenin gereksiz olduğunu ve iptal edişini büyük mutlulukla anlattığı görüntüler yeniden gündem oldu. Müsilajın atık su nedeniyle oluştuğu ve yetersiz arıtma tesisinin etkili olduğu bilinirken Ekrem İmamoğlu'nun "Durdurduk. Gerek yok böyle bir yatırıma. Böyle bir arıtma tesisine gerek yok" ifadelerini kullandığı görüldü.

Türkiye, aylardır Marmara Denizi'ni işgal eden ve yavaş yavaş öldüren deniz salyalarını konuşuyor. Müsilaj, aynı zamanda deniz canlılarını da tehdit ederken çevreye kötü koku da yayıyor.

Atık sular nedeniyle oluşan müsilaj hakkında önemli uyarılarda bulunan uzmanlar "İstanbul, Bursa, Çanakkale, Kocaeli, İznik gibi Marmara Denizi etrafındaki nüfus 25 milyon civarında. Yapılan çalışmalara göre 1 gün içinde Marmara'ya bırakılan atık su miktarı, ortalama 2.1 milyon metreküp. Bunların hepsi organik ve inorganik maddeler. Bu miktar günümüzde yıllara göre nüfus ve yerleşim alanlarının artmasıyla birlikte sadece 1 günde 3 milyon metreküpün üzerine çıkıyor. Eğer bir an önce tedbir alırsak, deniz 5 yıla kadar ancak temizlenir" diyor.

Söz konusu olayda uzmanlar atık su arıtma tesislerinin kurulmasının hayati önem taşıdığını ifade ederken CHP'li İBB Başkanı Silahtarağa Arıtma Tesisi'nin projesini "temel atmama töreni" şovuyla durdurduğu bir kez daha akıllara geldi.

Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ni, Temel Atmama Töreni ile iptal eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, projenin gereksiz olduğunu ve iptal edişini büyük mutlulukla anlatmış.

İmamoğlu'nun Silahtarağa ile ilgili, "Yarın bir temel atmama törenim var. Çünkü göreve geldiğimizde bizim önümüze getirilmiş, dayatılmış ihaleye çıkılmış, teklifler alınmış Silahtarağa'da hem de Eyüpsultan'ın devamında Haliç'in o güzel doğasını bütünleyen 130 bin metrelik alanı kapsayan bir arazide bir arıtma tesisi. Maliyeti 1.5 milyarı aşan bir proje. Durdurduk. Gerek yok böyle bir yatırıma. Böyle bir arıtma tesisine gerek yok" ifadelerini kullandığı görülüyor.