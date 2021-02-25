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Mardin’de bulunan ''İp bina'' sosyal medyada gündem oldu!

Mardin’de bulunan ''İp bina'' sosyal medyada gündem oldu!
25.02.2021 12:02
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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bulunan ve yapısı bakımından sosyal medyada kısa sürede milyonlarca görüntüleme alan 'İp binayı' gören bir kez daha bakıyor.


Mazıdağı ilçesinde bulunan ve üçgen şeklindeki mimarı yapısı ile dikkat çeken 4 katlı bina, bir vatandaş tarafından sosyal medya platformlarında paylaşması üzerine kısa sürede milyonlarca kez izlendi.

Yapısı bakımından 'ip bina' olarak anılan apartmanı görenler gözlerine inanamıyor. 4 katlı 24 daireli apartmanın 20 dairesinin dolu olduğu, boş 4 dairenin kiralanması için de her gün onlarca kişinin talepte bulunduğu öğrenildi.

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