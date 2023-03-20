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Mansur Yavaş masaya bombayı bıraktı: 7 başkan yardımcısı olmaz

Mansur Yavaş masaya bombayı bıraktı: 7 başkan yardımcısı olmaz
20.03.2023 09:23

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Mansur Yavaş, ekrana çıktı. ‘7 başkan yardımcısı olmaz’ diyerek masaya bombayı bıraktı! Ortalık karıştı. Havalara giren 6 lideri panik sardı! DEVA, "Anlaşmıştık" diye hatırlattı!

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Yavaş, Akşener'e kandı! Aday olacak sandı! Takım elbiseler yaptırdı! Ama hayalleri yarım kaldı! "7'nin biri" olarak listeye alındı! Fakat dayanamadı! "Bu sistem tutmaz" diye çıkıştı! Sadece İmamoğlu ve kendisinin yardımcı olması gerektiğini açıkladı!




Vakit olsaydı bunu önerecektik" diyerek 'oldu-bitti'ye getirildiğini vurguladı! Kavga, yeniden kızıştı! Havalara giren 6 lideri panik sardı! DEVA, "Anlaşmıştık" diye hatırlattı! Binde bir oyu olan Gültekin Uysal alaya alındı: Sinir krizi geçiriyordur!

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