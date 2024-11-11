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Maltepe'de kaza: 4 yaralı
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Maltepe'de kaza: 4 yaralı

Giriş Tarihi: 11 Kasım 2024 23:34 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2024 23:34

Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil seyir halindeki 2 otomobile çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 21.30 sıralarında Sahilyolu, Yalı Mahallesi mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 BYJ 974 plakalı otomobil, seyir halindeki 2 otomobile çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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