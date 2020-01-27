Başkan Recep Tayyip Erdoğan depremzedeleri elleriyle kazarak enkazdan çıkaran ise Suriyeli Mahmut El Osman'a ve ailesine vatandaşlık hediye etti. Haberi A Haber canlı yayınında alan Mahmut, "Bu vatana ait olmak çok güzel bir duygu Başkan Erdoğan'a teşekkür ediyorum" dedi.
Mahmut vatandaşlık müjdesini A Haber canlı yayınında aldı: Başkan Erdoğan'a teşekkür ediyorum27.01.2020 21:48
- Mahmut vatandaşlık müjdesini A Haber canlı yayınında aldı: Başkan Erdoğan'a teşekkür ediyorum
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