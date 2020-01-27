Mahmut vatandaşlık müjdesini A Haber canlı yayınında aldı: Başkan Erdoğan'a teşekkür ediyorum 27.01.2020 21:48

Başkan Recep Tayyip Erdoğan depremzedeleri elleriyle kazarak enkazdan çıkaran ise Suriyeli Mahmut El Osman'a ve ailesine vatandaşlık hediye etti. Haberi A Haber canlı yayınında alan Mahmut, "Bu vatana ait olmak çok güzel bir duygu Başkan Erdoğan'a teşekkür ediyorum" dedi.