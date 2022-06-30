Haberler Haber Videoları LGS sonucu öğrenme ekranı Tıkla | LGS sonuçlarına nasıl bakılır? MEB LGS sonuç sorgulama (meb.gov.tr) sayfası...

LGS sonucu öğrenme ekranı Tıkla | LGS sonuçlarına nasıl bakılır? MEB LGS sonuç sorgulama (meb.gov.tr) sayfası...

LGS sonucu öğrenme ekranı Tıkla | LGS sonuçlarına nasıl bakılır? MEB LGS sonuç sorgulama (meb.gov.tr) sayfası...
30.06.2022 10:59

OTOMATİK OYNAT

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Son dakika haberi... LGS kapsamında 5 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 81 ilde düzenlenen sınava katılım sağlayan 1 milyon 38 bin 492 öğrenci, LGS sonuçları sorgulama ekranını araştırıyor. İşte, MEB LGS sonuç sorgulama (meb.gov.tr) sayfası...

Haber Videoları

meb.gov.tr LGS sonuçları arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Biraz önce zgelen haber ile 2022 LGS sonuçları açıklandı. LGS sınav sonuçları, 30 Haziran 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edildi. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak.

LGS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

LGS sınav sonuçları, 30 Haziran 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edildi. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak.

LGS SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS TERCİHLERİ 2022 NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS tercih tarihleri ile ilgili resmi açıklama henüz yapılmadı. Geçtiğimiz sene 2021'de LGS tercih tarihleri 5-16 Temmuz 2021 olarak belirlenmişti. Bu tarihler baz alındığında LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS tercih işlemlerinin de Temmuz ayının ilk haftası başlaması öngörülüyor.

LGS SINAV SONUÇLARI 2022 açıklandı

LGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

LGS tercih kılavuzu 2022 henüz yayımlanmadı. Lise tercih işlemlerinin başlaması ile birlikte LGS tercih kılavuzunun da yayımlanması bekleniyor.

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