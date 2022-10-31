Lebon Pastanesi kapandı! İstiklal Caddesi'nde 212 yıllık tarih yok oldu!

İstiklal Caddesi'nin simge işletmelerinden olan 212 yıllık Lebon Pastanesi artık yok. İstiklal Caddesi'nde 212 yıldır faaliyet gösteren Lebon Pastanesi, kepenklerini kapattı. Gerekçe ise, tarihi pastanenin sahiplerinin mülk sahibinin istediği 10 bin dolar, yani yaklaşık 185 bin TL kira bedelini ödeyemecek olması gösterildi. Lebon Pastanesi ortaklarından Abdurrahman Cengiz, "Bu pastane Osmanlı ve Cumhuriyet tarihinin ilk pastanesiydi. Temennim markanın devam etmesiydi ama, olmadı. Başka yere taşınmam için 10 milyon lira lazım" dedi.