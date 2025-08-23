PODCAST CANLI YAYIN

Kuzey Marmara Otoyolu’nda otomobil alev alev yandı

Kuzey Marmara Otoyolu’nda seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken araç hurdaya döndü.

KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA OTOMOBİL YANGINI
Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeyken motor kısmı alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ
Yangın, Yassıören mevkiinde Edirne istikametine ilerleyen bir otomobilde meydana geldi. Sürücü, aracın motor kısmından dumanlar çıktığını fark ederek otomobili emniyet şeridine çekti. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Ancak kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı.

CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ
Çevredeki sürücüler alev topuna dönen otomobili cep telefonlarıyla görüntüledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

CAN KAYBI YOK
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

