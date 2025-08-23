Kuzey Marmara Otoyolu’nda otomobil alev alev yandı

KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA OTOMOBİL YANGINI

Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeyken motor kısmı alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Yangın, Yassıören mevkiinde Edirne istikametine ilerleyen bir otomobilde meydana geldi. Sürücü, aracın motor kısmından dumanlar çıktığını fark ederek otomobili emniyet şeridine çekti. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Ancak kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı.

CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Çevredeki sürücüler alev topuna dönen otomobili cep telefonlarıyla görüntüledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

CAN KAYBI YOK

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.