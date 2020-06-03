“Kürtçe müzik” provokasyonunun arka planı! Barış Çakan'ın babası Nihat Çakan provokasyonu A Haber’de deşifre etti

03.06.2020 00:01

Ankara’da ezan okunduğu sırada yüksek sesle müzik dinleyen 3 kişiyi uyardığı için bıçaklanarak hayatını kaybeden Barış Çakan’ın acılı babası CHP, HDP ve FETÖ'cülerin "kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü" şeklinde giriştiği provokasyonu A Haber canlı yayınında deşifre etti. Baba Çakan, "Bu ezan konusudur aralarındaki tartışma çocuğum ezana karşı hürmetli olunması gerektiğini söylüyor. Karşı taraftaki kişiler bunu kabullenmeyip çocuğuma saldırıp çocuğumu katlettiler. Ezan konusu gerçektir." ifadelerini kullandı.

Ankara'da ezan okunduğu sırada yüksek sesle müzik dinleyen 3 kişiyi uyardığı için bıçaklanarak hayatını kaybeden Barış Çakan'ın acılı babası Nihat Çakan CHP, HDP ve FETÖ'cülerin "kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü" şeklinde giriştiği provokasyonu A Haber canlı yayınında deşifre etti.

Baba Nihat Çakan, "Bu ezan konusudur aralarındaki tartışma çocuğum ezana karşı hürmetli olunması gerektiğini söylüyor. Karşı taraftaki kişiler bunu kabullenmeyip çocuğuma saldırıp çocuğumu katlettiler. Ezan konusu gerçektir." ifadelerini kullandı.

Çakan'ın açıklamaları şu şekilde:

GEREKEN CEZAYI ÇEKMELERİNİ İSTİYORUM



Oğlumun acısını yüreğimde hissediyorum. Ben tüm gerçekleri daha önce de belirtmiştim. Maalesef 20 yaşındaki bir genci yetiştirmek bu yaşa getirmek kolay değil ama maalesef çocuğumu katlettiler. Yüce Türk adaletinden bu hakkımın kaybolmamısını ve gereken cezayı görmelerini istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, gerekli mercilerin hepsinden benim çocuğumun katillerinin en büyük ceza ile cezalandırılmasını temenni ediyorum. Şüphem de yoktur inşallah olacaktır.

EZANA SAYGILI OLUNMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ KATLEDİLDİ

Sadece ezana olan saygının olması gerektiği gibi anlatması karşılarındaki insanların "Sen bize Müslümanlığı mı öğretiyorsun?" diye cevap vererek saldırmaları sonucu maalesef benim 20 yaşındaki askere gidecek çocuğum 3 kişi tarafından katledildi.

Zaten acımız büyük. Bir babanın yaşayacağı en büyük acıyı yaşıyorum. Sosyal medyada dönen hiçbir şeye bakmadım. Ama ben tekrar buradan söylüyorum bu ezan konusudur aralarındaki tartışma çocuğum ezana karşı hürmetli olunması gerektiğini söylüyor. Karşı taraftaki kişiler bunu kabullenmeyip çocuğuma saldırıp çocuğumu katlettiler. Ezan konusu gerçektir.