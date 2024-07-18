İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kutsal kitabımız Kuran'ı Kerim'e saygısızlık yapılan görüntüler üzerine paylaşımları yapan 23 yaşındaki M. Ç.'nin Adana Seyhan'da yakalanarak gözaltına alındığı bildirdi.



Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

GEREĞİ YAPILDI-20

Sosyal medyada yer alan ve İslami değerlere saldıran, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapılan görüntüler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır.

Yapılan inceleme sonucunda söz konusu hesabın kapatıldığı, içeriklerin silindiği belirlenmiş; paylaşımları yapan şahsın 23 yaşındaki M. Ç. olduğu tespit edilmiştir. Şahıs, Adana Seyhan'da yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Şahısla ilgili Cumhuriyet Savcılığımızca "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan tahkikat başlatılmıştır.

Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik hakaret içerikli paylaşımları lanetliyorum.

Milli ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik edenler Yüce Türk adaleti önünde hesap verecektir.

KUR'AN-I KERİM'İ HEDEF ALDI

İslam düşmanı yayıncı, canlı yayın sırasında kutsalımız Kur'an-ı Kerim'i hedef aldı.

Yayındaki diğer kullanıcıların Kur'an-ı Kerim'i yaktığı sırasında "Hayır, hayır yapma... Yakma" söylemlerine alçakça bir cevap veren hadsiz, "Allah'ınızı yakıyorum" ifadelerini kullanmıştı.