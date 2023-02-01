Haberler Haber Videoları Kur'an-ı Kerim'e saldıran alçaklar hakkında flaş karar! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Paludan ve Wagensveld hakkında soruşturma

Kur'an-ı Kerim'e saldıran alçaklar hakkında flaş karar! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Paludan ve Wagensveld hakkında soruşturma

Kur'an-ı Kerim'e saldıran alçaklar hakkında flaş karar! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Paludan ve Wagensveld hakkında soruşturma
01.02.2023 13:09

OTOMATİK OYNAT

Haber 03:38
Yeni doğan bebeğini 4. kattan...
Haber 01:32
Yerli Richie Rich'ten TOKİ ve...
Haber 01:53
Yolcu otobüs devrildi: Muavin...
Haber 02:16
521 milyar lira vergi borcuna...
Haber 01:49
Dışişleri'nden BM'ye KKTC'yi...
Haber 00:31
13 Şubat kavgasına Babacan da...
Haber 00:44
Başkent beyaza büründü
Haber 02:08
''YIKIM'' Mutabakatı! 6'lı...
Haber 01:02
1 haftadır aranıyordu cesedi...
Haber 02:46
FETÖ'ye PKK'ya selam çaktılar
Haber 01:35
Yazıcıoğlu suikastında flaş...
Haber 08:18
Müge Anlı fedakar babaanne ve...

Son dakika haberi! İsveç, Danimarka ve Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e saldıran Rasmus Paludan ve Edwin Wagensveld hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Haber Videoları

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İsveç, Danimarka ve Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e saldıran Rasmus Paludan ve Edwin Wagensveld hakkında resen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Danimarkalı Stram Kurs Partisinin yöneticisi Rasmus Paludan'ın 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatür açtığı ve ardından Kur'an-ı Kerim'i ateşe vererek yaktığı hatırlatıldı.

Paludan'ın 27 Ocak'ta Danimarka'nın Kopenhag şehri Dortheavej semtinde cuma namazı bitiminde İslam Toplumu Derneğine ait caminin karşısında Kur'an-ı Kerim'i yaktığı, cuma namazından çıkan Müslümanlara elindeki Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli bir materyali sallayarak provokasyon yaptığı anımsatıldı.

Irkçı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld'in 22 Ocak'ta Hollanda Parlamentosu önünde Kur'an-ı Kerim'i yakmaya çalıştığı, görevlilerin engel olması üzerine bu kez Kur'an-ı Kerim'i ayağıyla çiğneyerek sayfalarını yırttığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İddia konusu olaylar sebebiyle söz konusu şüpheliler tarafından İslam dininin kutsal değerleri olan Kur'an-ı Kerim ve İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'e yönelik halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme ve halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama niteliğinde eylemler yapıldığı anlaşılmıştır."

Açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddia konusu olaylara ilişkin gerçeğin araştırılması amacıyla şüpheliler hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca resen soruşturma başlattığı kaydedildi.

SON DAKİKA