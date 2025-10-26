PODCAST CANLI YAYIN
Küçükçekmece'de kazaya karışan motosiklete ambulans çarptı: 2 yaralı

Küçükçekmece'de kazaya karışan motosiklete ambulans çarptı: 2 yaralı

Küçükçekmece'de, otomobile çarptıktan sonra yola savrulan motosiklete, arkadan gelen ambulans çarptı. Kazada, motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında D-100 Karayolu Sefaköy mevkiinde meydana geldi. Avcılar istikametinde ilerleyen Samet Başaran'ın kullandığı 17 ADL 124 plakalı motosiklet önünde seyir halinde olan 34 ZR 3771 plaka araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet yola savrulurken bu sırada, arkadan gelen ambulans da motosiklete çarptı. Kazada sürücü Başaran ile arkasında bulunan ve Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Esat Alsaya yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan 2 yaralının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

