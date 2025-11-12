PODCAST CANLI YAYIN
Küçükçekmece’de kafede silahlı saldırı: Kar maskeli saldırgan ateş açtı, 1 kişi yaralandı

İstanbul Küçükçekmece’de bir kafede oturan kişi, kar maskeli saldırganın silahlı saldırısına uğradı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırgan olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde öğle saatlerinde silahlı saldırı paniği yaşandı.

Kafede otururken saldırıya uğradı

Olay, saat 15.30 sıralarında Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerindeki bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz ve kar maskeli bir şahıs kafeye girerek, masada biri kadın iki kişinin bulunduğu bölüme yöneldi. Şüpheli, masada oturan adama tabancayla ateş etti.

Saldırgan kaçtı, yaralı hastaneye kaldırıldı

Kurşunların hedefi olan kişi yaralanırken, saldırgan hızla olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polisten geniş çaplı araştırma

Polis ekipleri kafenin önünde güvenlik şeridi çekerek olay yerinde inceleme yaptı. Saldırganın yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

